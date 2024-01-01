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Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны украинских войск

«Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Корреспондент газеты «Известия» показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь.

Как указал журналист издания, один из снарядов попал на летнюю площадку ресторана. При этом никто не пострадал, поскольку заведение было закрыто и не работало.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 15 ракетах, выпущенных по центру Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказывал мнение, что молчание западных стран, которые спонсируют Украину, после ударов по Белгороду со стороны украинских войск говорит об их соучастии в преступлении.

Ранее МИД РФ пообещало «неотвратимое наказание» обстрелявшим Донецк в новогоднюю ночь.

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