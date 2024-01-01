Корреспондент газеты «Известия» показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь.

Как указал журналист издания, один из снарядов попал на летнюю площадку ресторана. При этом никто не пострадал, поскольку заведение было закрыто и не работало.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 15 ракетах, выпущенных по центру Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей ДНР и Белгородской области.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказывал мнение, что молчание западных стран, которые спонсируют Украину, после ударов по Белгороду со стороны украинских войск говорит об их соучастии в преступлении.

Ранее МИД РФ пообещало «неотвратимое наказание» обстрелявшим Донецк в новогоднюю ночь.