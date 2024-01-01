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Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 под Днепропетровском

МО РФ: российские средства ПВО сбили истребитель Су-27 под Днепропетровском

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Alexander Ermochenko/AP

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Днепропетровской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отметили, что благодаря действиям российских сил ПВО за минувшие сутки были перехвачены 16 снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть снарядов РСЗО «Ураган».

Всего за время спецоперации потери военно-воздушных сил Украины составили 565 самолетов, 263 вертолета и 10318 беспилотников, подчеркнули в Минобороны.

В конце декабря российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщик от самолетов ВСУ и отогнал их.

До этого пилот Су-35 рассказал, что истребители ВСУ стараются избегать встречи в воздухе.

Ранее сообщалось, что Запад готовится поставить Украине истребители F--16.

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