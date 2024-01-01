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В Британии заявили о неспособности украинской ПВО отбить все удары России

Telegraph: ВСУ не смогут отбивать все удары России зимой из-за нехватки ракет

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не сможет отбивать все удары Вооруженных сил России этой зимой в связи с нехваткой снарядов. С таким утверждением выступил военный аналитик Джимми Раштона в разговоре с британской газетой Telegraph.

«Боеприпасы некоторых систем им (ВСУ. — «Газета.Ru») придется экономить еще больше, чем сейчас», — полагает эксперт.

По его прогнозу, есть вероятность, что украинским солдатам придется оставлять без внимания некоторые боевые цели в связи дефицитом ракет-перехватчиков.

Раштон считает, что особую тревогу вызывает потенциальная нехватка ракет-перехватчиков зенитных ракетных комплексов Patriot, которые есть в наличии у ВСУ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ноябре американская газета The Economist писала, что Россия использует в зоне проведения специальной военной операции эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые успешно сбивают с курса даже «натовские» ракеты.

Ранее на Украине восхитились российскими средствами РЭБ.

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