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На востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении ТЭС на востоке Укрианы после взрыва

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Shutterstock

На востоке Украины в результате взрывов была повреждена одна из теплоэлектростанций (ТЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале энергетической компании «Укрэнерго».

В сообщении уточняется, что ТЭС была повреждена 31 декабря. При этом о ее конкретном местоположении в компании не рассказали.

30 декабря Минэнерго Украины сообщало, что в Киевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области после ударов получили повреждения воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях. Удары также были нанесены по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118 районах.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос также заявлял, что российская армия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.

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