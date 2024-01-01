Путин высказался об условиях завершения конфликта на Украине

Россия планирует закончить конфликт на Украине как можно скорее, но лишь на собственных условиях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского, его цитирует ТАСС.

«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», — утверждает глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что завершение конфликта возможно лишь при выполнении условий РФ.

Перед этим президент РФ посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине. Глава государства поздравил их с Новым годом, а также обсудил решение жилищных вопросов для участников спецоперации и роль Запада в украинском конфликте. Несколько позже Путин провел еще одну встречу с представителями различных видов российских войск.

Ранее Путин заявил об абсолютной непобедимости России.