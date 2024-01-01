ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что по поселку Красное Шебекинского городского округа было выпущено три украинских снаряда.

По словам главы региона, произошло прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, который остался жив.

«Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино. В доме оперативно закрывается тепловой контур», — написал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря выпустили 194 снаряда по Белгородской области, что стало самым большим количеством обстрелов за день в прошлом месяце.

В этот же день украинские военные обстреляли поселок Красное. Гладков уточнял, что в результате атаки тяжело пострадал пожилой мужчина.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор региона сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.