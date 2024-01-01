Взрывы произошли в Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном киевским властям городе Херсоне. Об этом сообщает местная газета «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают о взрывах», — указывается в публикации.

Официальные комментарии и дополнительные подробности пока не приводятся.

Незадолго до этого на всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу.

Перед этим в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины одно из предприятий получило повреждения в результате взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.