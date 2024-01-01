Российские войска уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Согласно сообщению ведомства, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) российских войск.

До этого о сбитом украинском дроне сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Днем 1 января он также сообщал, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолетного типа над территорией региона.

В ночь на 30 декабря над Брянском и Брянским районом система ПВО российских войск уничтожила пять беспилотников.

29 декабря в регионе сообщили о четырех ликвидированных за день украинских беспилотниках.

В тот же день три ракеты HARM были сбиты над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.