ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что село Богун Городок Борисовского района попало под обстрел украинских войск.

По словам главы региона, пострадавших в результате обстрела нет.

«Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения — повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря выпустили 194 снаряда по территории Белгородской области, что стало самым большим количеством обстрелов за день в прошлом месяце.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. Изначально Гладков заявлял, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения сообщили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Стало известно также, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.