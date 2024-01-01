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В Минобороны рассказали о решении жилищных вопросов раненых военных

МО РФ: жилищные вопросы военных, получивших ранения в СВО, решают в госпиталях

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Жилищные проблемы российских военных, получивших ранения в зоне специальной военной операции, решаются непосредственно в военных госпиталях. Об этом замминистра обороны Николай Панков доложил президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что ведомство внимательно следит за решением подобных вопросов, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 1 января нанес визит в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими. В ходе беседы глава государств попросил показать, как в госпитале решаются жилищные вопросы раненых. Сопровождавший Путина Панков продемонстрировал одну из аудиторий в учреждении, предназначенную для этого.

«В этой аудитории каждый день работают сотрудники департамента жилищного обеспечения, выясняют жилищные условия наших раненых, и у нас нет случая, чтобы [кто–то] здесь завершил лечение, реабилитацию без решения жилищных проблем», – отметил замминистра.

Он добавил, что подобный подход практикуется не только в этом госпитале, но и во всех других.

В ходе встречи с военными Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.

Ранее Путин поздравил командующих группировками войск.

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