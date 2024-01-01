Путин заявил об абсолютной непобедимости России

Российский президент Владимир Путин в рамках визита в госпиталь им. Вишневского выразил уверенность, что сразить Россию у западных стран категорически не получится. Его цитирует ТАСС.

По мнению главы государства, основная суть проблемы заключается не в Украине, а «в тех, кто руками Украины пытается уничтожить РФ». Однако такой разворот событий абсолютно исключен, добавил Путин.

«У них ничего не получится», — утверждает российский лидер.

Перед этим президент РФ посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине. Глава государства поздравил их с Новым годом, а также обсудил решение жилищных вопросов для участников спецоперации и роль Запада в украинском конфликте. Несколько позже Путин провел еще одну встречу с представителями различных видов российских войск.

Ранее Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.