На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Зона воздушной тревоги распространилась на все регионы Украины. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

По данным министерства цифровой трансформации республики, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

До этого сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.