Путин провел встречу с участниками СВО в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин после посещения госпиталя им. Вишневского в Ново-Огарево провел еще одну встречу с участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я попросил вас сегодня собрать, Министерство обороны, причём таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды и роды Вооруженных Сил, с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, лётчики, моряки и с разных участков фронта, я так понимаю», — сказал президент РФ в ходе мероприятия.

Он поздравил военнослужащих с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед.

Перед этим президент РФ посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался там с участниками СВО. Глава государства поздравил их с Новым годом, а также обсудил решение жилищных вопросов для участников спецоперации и роль западных стран в украинском конфликте.

Также в сопровождении заместителя министра обороны РФ Николая Панкова Путин осмотрел госпиталь и консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения военных.

Ранее Путин поздравил командующих группировками войск.