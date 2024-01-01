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Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими

Путин: ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ни у одной армии в мире нет таких средств поражения, как у российской. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, говорится на сайте Кремля.

«Средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», — сказал глава государства.

Он отметил, что армии других стран не готовы к постоянному росту дееспособности Вооруженных сил РФ, которые готовы применять самые современные средства ведения вооруженной борьбы.

Путин подчеркнул, что еще одной особенностью российской армии является «способность применять все, что появляется».

Первого января Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине.

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что в целом удовлетворительно оценивает ход специальной военной операции.

Ранее Путин поздравил командующих группировками войск.

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