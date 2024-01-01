Путин удовлетворительно оценил ход спецоперации

Президент России Владимир Путин в целом удовлетворительно оценил ход специальной военной операции. Об этом он заявил во время встречи с участниками СВО в госпитале им. А.А. Вишневского, говорится на сайте Кремля.

«Так что в целом, знаете, высших оценок мы стараемся не давать. Но — удовлетворительно», – оценил Путин ход СВО.

Российский лидер подчеркнул, что возможности и способности российских военнослужащих ежедневно растут, причем кратно.

В ходе встречи с бойцами Путин отметил изменение риторики стран Запада по поводу украинского конфликта. По его мнению, она понемногу изменяется, теперь там все чаще говорят о мирных переговорах, а не о стратегическом поражении РФ.

1 января президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками спецоперации на Украине.

Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций.