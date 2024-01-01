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Второй за день беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

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Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Это уже не первое нападение ВСУ на Брянскую область за сутки. Так, днем российские средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон самолетного типа над территорией региона. Пострадавших и разрушений в результате случившегося не зафиксировали.

Аналогичный БПЛА самолетного типа сбили над Брянском 30 декабря. Он стал шестым дроном за ночь, который запустили со стороны Украины.

Ранее губернатор Севастополя сравнил Украину с ошибкой 404.

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