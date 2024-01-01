Перечислены потери ВСУ на Купянском направлении с 31 декабря

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» российских войск при содействии штурмовой и армейской авиации, а также артиллеристов нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

31 декабря министерство обороны Российской Федерации (ВС РФ) опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции.

По данным ведомства, с февраля 2022 года украинская армия потеряла 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.