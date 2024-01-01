Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

ВКС РФ поразили инфраструктуру украинских аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«31 декабря <…> нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, на этих стратегических объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) базировались самолеты — носители крылатых ракет «Storm Shadow».

В минобороны РФ подчеркнули, что цель удара достигнута, все намеченные объекты удалось поразить.

До этого российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ракеты Storm Shadow над Херсонской областью. По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ракеты отклонились от курса: один снаряд упал на открытом пространстве, а второй врезался в нежилое строение. Как указал глава региона, из людей никто не пострадал.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.