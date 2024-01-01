ВСУ выпустили более 190 снарядов по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины 31 декабря выпустили 194 снаряда по территории Белгородской области, что стало самым большим количеством обстрелов за день в прошлом месяце. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наибольшая часть обстрелов пришлась по Белгородскому району — 60 артиллерийских и гранатометных выстрелов. Кроме того, в населенном пункте Солнцевка средствами радиоэлектронной борьбы был посажен вражеский беспилотный летательный аппарат, при падении он не взорвался.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка средствами радиоэлектронной борьбы российские силы посадили беспилотное воздушное судно со взрывным устройством. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый противник выпустил два минометных снаряда. Также инфраструктурный объект связи на окраине села Тишанка был атакован дроном.

В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, снаряд повредил дом, газопровод и автомобиль. По селу Теребрено зафиксировано пять артснарядов, поврежден один дом.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 44 минометных снаряда.

По Шебекинскому городскому округу прилетело 33 снарядв. Один человек стал жертвой минометного обстрела поселка Красное, еще один человек получил ранения. Повреждены магазин и линия электропередачи.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.