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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в трех областях страны

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Shutterstock

Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях страны. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечается, сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно — около 10.59 мск, говорится в сообщении.

Накануне сигналы о воздушной тревоге прозвучали на большей части территории Украины. Тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. А также — в тех частях Запорожья и Херсонской области, которые контролирует Киев.

Также сегодня сообщалось, что в Николаевской области загорелся объект инфраструктуры.

Ранее стали известны потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки.

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