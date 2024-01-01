Критическая инфраструктура повреждена в Херсонской области

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Это здание в Херсонском районе, уточнил чиновник.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Вечером 31 декабря воздушную тревогу объявляли на большей части территории Украины. Сирены включились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и других областях страны.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.