СК РФ расследует преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в результате обстрелов Шебекинского городского округа города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины пострадали мирные жители.

«В Петровском районе ДНР в результате атаки украинских войск получили ранения три человека. Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении СК РФ.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщало, что гостиница «Донбасс Палас» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.