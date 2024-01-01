В МО РФ заявили о поражении украинской техники на Краснолиманском направлении

Российские истребители Су-25 поразили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены», — поделился пилот с позывным Малой.

Отмечается, что для атаки использовались неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8. Полет состоялся в штатном режиме.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в Хмельницкой и Херсонской областях. Места хранения были поражены на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Военные РФ ударили по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 118 районах.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».