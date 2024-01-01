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Сотрудники немецкого телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове

Сотрудники и переводчик телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове

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Yan Dobronosov/Reuters

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого телеканала.

Отмечается, что сотрудники ZDF находились в отеле «Харьков Палас» во время обстрела со стороны российских войск. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», — поделилась журналистка.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что гостиница «Донбасс Палас» в Донецке была обстреляна со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По Петровскому району Донецка также было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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