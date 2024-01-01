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В Донецке под огонь ВСУ попала гостиница

Гостиница «Донбасс Палас» в Донецке обстреляна со стороны ВСУ

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Reuters

Гостиница «Донбасс Палас» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Донбасс Палас» подверглась обстрелу со стороны ВСУ», — поделились в оперативных службах города.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

По Петровскому району Донецка было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что ВСУ обстреляли центр города, а также Калининский и Буденновский районы.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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