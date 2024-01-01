Пушилин сообщил о раненых в результате обстрела Донецка ВСУ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, ВСУ обстреляли центр города, а также Калининский и Буденновский районы.

«По предварительной информации на данный момент семь раненых. Просьба всем оставаться в укрытиях, не подвергать себя опасности», — отметил глава ДНР.

Он добавил, что обстрел в любое время может повториться.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года.

Кроме того, по Петровскому району Донецка было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.