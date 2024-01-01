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ВСУ обстреляли Донецк сразу после наступления Нового года

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку сразу после наступления Нового года

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сразу после наступления Нового года. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«00:10 — г. Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении СЦКК ДНР.

О последствиях обстрела не сообщается. Также не назван тип РСЗО.

Кроме того, по Петровскому району Донецка было выпущено три кассетных снаряда калибром 155 мм.

До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР) сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку в новогоднюю ночь. Удар был нанесен по центру города. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщал о ранении троих гражданских лиц в городе в результате атаки с помощью беспилотника.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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