Украинские войска нанесли удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что удар был нанесен по центру города. Есть пострадавшие, количество уточняется.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ранении троих гражданских лиц в городе в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе. Были ранены 40-летняя женщина, 30-летний мужчина и 19-летний юноша.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН говорил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов. В ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.