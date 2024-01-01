Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Оперативные службы ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что удар был нанесен по центру города. Есть пострадавшие, количество уточняется.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ранении троих гражданских лиц в городе в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе. Были ранены 40-летняя женщина, 30-летний мужчина и 19-летний юноша.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН говорил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов. В ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами