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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины

Воздушная тревога объявлена на большей части Украины, включая Киевскую область

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Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирена звучит в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Днем 31 декабря воздушная тревога второй раз за день была объявлена на всей территории Украины.

Также сегодня на Украине сообщили о взрыве в Харьковской области.

До этого взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в подконтрольном Киеву Херсоне.

Минобороны 31 декабря назвало количество потерянной техники ВСУ с начала СВО.

Ранее стали известны суточные потери ВСУ на Херсонском направлении.

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