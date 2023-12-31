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В ВСУ признали, что практически не способны сбивать российские ракеты

Командир ВСУ Игнат: мы не способны сбивать большинство российских ракет

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ВСУ не способны сбивать большинство российских ракет, а западные системы ПВО зачищают только некоторые участки. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил председатель командования ВСУ Юрий Игнат.

Он признал, что Украина не в силах сбивать авиационные, баллистические ракеты, а также ракеты комплекса С-300.

«Все понимаем, что сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot мы начали только в мае, и то только на каком-то участке, там, где он есть. Поэтому нужно понимать, что сбиваем только крылатые ракеты или Х-59», — заявил Игнат.

Игнат подчеркнул, что Украине необходимо больше ЗРК Patriot, чем передал Запад.

Ранее Игнат заявил, что украинским войскам за все время специальной военной операции (СВО) РФ не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22.

31 декабря американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что украинская противовоздушная оборона больше всего опасается российской крылатой ракеты X-22, так как имеет большие трудности с тем, чтобы уничтожить ее на подлете.

30 декабря российские военные уничтожили украинскую пусковую установку «Ольха».

Ранее ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО в ДНР и под Харьковом.

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Операция на Украине
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