В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал Развожаев.

Никаких подробностей произошедшего губернатор не привел.

До этого Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

Воздушная тревога была объявлена в воскресенье в 12:43 мск. В итоге она длилась 20 минут.

Утром 31 декабря в Белгороде сработали сирены ракетной опасности. Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал граждан спуститься в специально оборудованные укрытия.

Позже глава региона оповестил жителей об отмене особого режима в административном центре. Тревога длилась в течение 30 минут, однако никакой информации об ударах по населенному пункту не поступало.

В тот же день Гладков заявил, что украинские войска за последние сутки выпустили по территории Белгородской области около 100 снарядов. Среди населенных пунктов, которые попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказались поселок Уразово и село Щетиновка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.