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Шойгу рассказал о провалившихся планах ВСУ

Шойгу в новогоднем обращении заявил, что планы ВСУ пошли прахом

Министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем обращении заявил, что планы Вооруженных сил Украины «пошли прахом». Поздравление главы Минобороны опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Все планы противника – благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине – пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат Армии России. Благодарю каждого из вас за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества!» — сказал Шойгу.

Также Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил, что уходящий год войдет в историю новыми страницами подвигов, а российская армия показала свою непобедимость.

До этого президент России Владимир Путин обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом.

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