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Шойгу оценил эффективность российской армии

Шойгу в поздравлении с Новым годом: наша армия показала свою непобедимость

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении военнослужащих заявил, что уходящий год войдет в историю новыми страницами подвигов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы ведомства, уходящий год «войдет в историю общества подвигами и храбростью» российских военнослужащих. Он утверждает, что российская армия в «очередной раз показала свою непобедимость».

До этого стало известно, что Шойгу в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» познакомит девочку из Москвы с пилотажной группой.

Министр отметил, что постарается познакомить и показать. Он также уточнил, что ребенок хочет принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки. По словам Шойгу, для этого Александре необходимо вступить в ряды юнармейцев.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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