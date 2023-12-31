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Российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 50 солдат

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РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Атака в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР была отражена подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации. Сообщается о поражении живой силы ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.

31 декабря МО РФ сообщало, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

Также ВС РФ нанесли поражение украинской армии на Херсонском направлении.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации украинских бригад и иностранных наемников.

Ранее в Госдуме оценили возможность новогоднего перемирия с Украиной.

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