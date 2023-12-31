Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение украинской армии на Херсонском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что украинцы потеряли до 25 солдат, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

31 декабря сообщалось, что Вооруженные Силы РФ нанесли ракетные удары по пунктам временной дислокации украинских бригад и иностранных наемников.

До этого бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления российских вооруженных сил.

Днем 31 декабря на всей территории Украины второй раз за день была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.

Ранее ВС РФ ударили по отелю с иностранными наемниками на Украине.