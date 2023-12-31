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В КНДР заявили о готовности к завоеванию Южной Кореи

Ким Чен Ын призвал армию КНДР непрерывано готовиться к завоеванию Южной Кореи

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Korean Central News Agency/AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю Южную Корею в случае ядерного кризиса. Речь политика «О направлениях борьбы на 2024 год» приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В речь Ким Чен Ына подчеркивается, что США и «марионеточное» правительство Южной Кореи непрерывно наращивают контингент на территории последней, что способствуют эскалации обстановки и увеличивают риск горячего конфликта.

«Слово «война» для нас уже не абстрактное понятие, оно становится реальностью. <..> Народная Армия должна зорко следить за ситуацией безопасности на Корейском полуострове... И должна придавать непрерывный импульс подготовке к масштабным шагам по покорению всей территории Южной Кореи как незамедлительной реакции на ядерный кризис, который может возникнуть в любой момент, и мобилизации в случае чего всех физических средств и сил, включая ядерные вооруженные силы», — говорится в сообщении.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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