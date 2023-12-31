При обстреле ВСУ в Донецке пострадали трое мирных жителей

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении троих гражданских лиц в городе в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Уточняется, что детонация боеприпаса произошла на улице Добровольского возле ТК «Галактика». Ранения получили 40-летняя женщина, 30-летний мужчина и 19-летний юноша.

9 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.