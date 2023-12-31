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ВС РФ ударили по отелю с иностранными наемниками на Украине

МО: российские войска поразили отель «Харьков Палас», где проживали наемники

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», где базировались иностранные наемники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в отеле проживало до 200 наемников. Уточняется, что боевиков собирались привлечь к осуществлению рейдов на граничащей с Украиной территории России.

Также в «Харьков Палас» находились представители ГУР и ВСУ, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. В Минобороны утверждают, что все они были ликвидированы.

Кроме того, ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. В оборонном ведомстве указали, что таким образом военнослужащие страны ответили на обстрел Белгорода со стороны бойцов вооруженных сил Украины.

Также были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, которыми Киев планировал ударить по Донецку.

Ранее стало известно, сколько военных РФ будут обеспечивать ПВО-ПРО РФ в Новый год.

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Операция на Украине
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