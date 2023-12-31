ВС РФ нанесли удар по объекту украинской разведки в Хмельницкой области

Российские военнослужащие нанесли удар по филиалу украинского национального центра управления космическими средствами, расположенному на территории Хмельницкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

«Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили несколько баз горючего в городах Харькове и Запорожье. По данным министерства, указанные объекты предназначались для снабжения топливом украинских подразделений на Ореховском и Харьковском направлениях.

Кроме того, за минувшие сутки российские бойцы поразили места временной дислокации двух подразделений ВСУ и около 600 иностранных наемников. В то же время военнослужащие страны уничтожили украинскую технику и артиллерийские системы в районе населенных пунктов Селидово и Курахово. Более того, под удар попала техника ВСУ на территории донецкой шахты Коротченко.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали об ответных действиях на обстрел Белгорода со стороны украинских солдат.