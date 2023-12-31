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В Минобороны рассказали об ответе на обстрел Белгорода

В Минобороны РФ заявили, что наносят удары только по военным объектам

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на обстрелы Белгорода.

«Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — сказано в сообщении.

Также в сообщении сказано, что российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Кроме того, там добавили, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли удары по центрам принятия решений украинских войск, расположенным в городе Харькове.

31 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки на Белгород.

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