Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по позициям украинских войск в зоне проведения спецоперации на Украине, уничтожив две установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, с помощью систем залпового огня киевский режим намеревался наносить удары по Донецку во время новогодних праздников.

M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. С осени 2022 года на Украину поставили более 20 единиц этой РСЗО.

30 декабря сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

По информации руководителя назначенной Киевом военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша, у ВСУ в последние дни наблюдается дефицит снарядов для HIMARS.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над Курской областью.