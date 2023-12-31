ВС РФ поразили центр принятия решений украинских войск в Харькове

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли удары по центрам принятия решений украинских войск, расположенным в городе Харькове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Как указано в заявлении, таким образом военнослужащие страны ответили на обстрел Белгорода со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака на населенный пункт произошла днем 30 декабря.

«Вооруженными силами РФ поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что всего из-за атаки украинских войск на административный центр региона пострадал 131 гражданин. В настоящее время 109 человек находятся в больницах, включая федеральные медицинские учреждения.

В ночь на 31 декабря в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации в Белгороде. Во время совещания постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя указал, что все организаторы и исполнители будут привлечены к ответственности.

Ранее в ООН отреагировали на обстрел Белгорода.