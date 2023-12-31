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ЦАХАЛ решил приостановить бои на юге Газы

Армия Израиля заявила о приостановке боев в одном из районов на юге сектора Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке боевых действий до 15:00 мск в одном из районов города Рафах, который находится на юге сектора Газа возле границы с Египтом. Об этом сообщил представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи на своей странице в соцсети X.

По его словам, военные перестанут вести бои в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10:00 мск до 15:00 мск. Армия также призвала жителей северной части сектора Газа переместиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

30 декабря британская газета Guardian писала, что Израиль после начала эскалации палестино-израильского конфликта планировал вести боевые действия одновременно с вооруженным крылом шиитской партии «Хезболла» и палестинским движением ХАМАС, однако США отговорили Израиль от таких намерений.

The Times of Israel сообщал, что через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в сектор Газа въехал 81 грузовик с гумпомощью, чего «ужасающе недостаточно», заявили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Ранее гуманитарный кризис в секторе Газа окрестили «худшим на свете».

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