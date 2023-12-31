В США назвали российскую ракету, которую Украина ни разу не смогла сбить

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) больше всего опасается российской крылатой ракеты X-22, так как имеет большие трудности с тем, чтобы уничтожить ее на подлете. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Всего Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на территории страны», — говорится в статье.

Отмечается, что РФ обладает большим запасом таких снарядов еще со времен СССР. MWM добавляет, что аналогов X-22 в мире по-прежнему мало, несмотря на то, что впервые ракета поступила на вооружение еще в 1962 году.

Автор статьи также указал, что ВСУ истощили запасы боеприпасов для ПВО, а западные страны не могут компенсировать образовавшийся дефицит.

До этого о том, что украинцы не смогли сбить ни одной X-22, заявлял спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат. Он также отметил, что не знает, как ответить на вопрос, «чего ждать дальше», так как стратегические удары РФ не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.

Ранее стало известно о неспособности украинских средств ПВО сбивать бомбардировщики РФ.