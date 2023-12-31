Военная база США в Сирии подверглась удару беспилотника

База вооруженных сил США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии», — сообщил телеканал.

Всего у США 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики.

До этого стало известно, что американская база на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару. Базу США рядом с месторождением газа Эль-Омар также обстреляли.

30 декабря стало известно, что военная база США, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась обстрелу со стороны шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака». По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня, на территории базы прогремели несколько взрывов.

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.