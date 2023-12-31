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В Совфеде обвинили Запад в соучастии в обстреле Белгорода

Косачев: молчание Запада о Белгороде говорит о его соучастии в преступлении

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Reuters

Молчание западных стран, которые спонсируют Украину, после ударов по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины говорит об их соучастии в преступлении. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Нынешний Киев — это преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет», — отметил он.

По мнению Косачева, ударом, нанесенным по Белгороду, Украина рассчитывала «продемонстрировать себе и миру стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе», но это говорит о противоположном.

«Это бессилие, налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить «в белый свет» без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — указал вице-спикер Совфеда.

Сенатор считает, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание «от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся «революции достоинства».

«Для Киева цель оправдывает любые средства», — добавил он.

Косачев пожелал жителям Белгорода стойкости.

Накануне в Белгороде запустили сирену ракетной опасности.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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