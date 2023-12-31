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Корабль США сбил две ракеты хуситов в Красном море

Военный корабль США сбил две ракеты хуситов после атаки на контейнеровоз Maersk

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Efrem Lukatsky/AP

Американский военный корабль Gravely сбил ракеты хуситов в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В ведомстве пояснили, что корабль сбил две противокорабельные баллистические ракеты в качестве ответной меры на атаку хуситов на контейнеровоз датской компании Maersk.

Коммерческое судно Maersk обстреляли во время транзита по югу Красного моря. Судно не получило серьезных повреждений, о пострадавших также не сообщалось.

До этого хуситы в Йемене обстреляли другой контейнеровоз в Красном море. Как сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья, хуситы не нарушали движения судов в Красном море, поскольку их действия направлены на корабли, имеющие отношения к Израилю.

26 декабря ВМС Британии сообщали о взрывах у берегов Йемена. Они были слышны с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут. Данные о компании-операторе или названии судна в заявлении не приводятся.

Ранее ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена.

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