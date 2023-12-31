Появилось свидетельство применения украинскими войсками заградительных отрядов — подразделений, которые не дают солдатам сбежать с поля боя. Как рассказал РИА Новости осведомленный источник, с помощью заградотрядов украинское командование пресекает попытки к бегству со стороны мобилизованных и бойцов теробороны.

Источник передал журналистам кадры с разведывательного дрона, на которых видно, как по покинувшим опорный пункт бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) открывают огонь их же товарищи. На последних секундах видео на позиции заградотряда подрывается барражирующий боеприпас.

До этого о том, что украинцы используют заградотряды, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В ноябре политик заявил, что ВСУ отдали приказ не эвакуировать раненых с левобережья Днепра. По слова Сальдо, «наемники из заградотрядов» открывают огонь на поражение по тяжелораненым на левом берегу.

Ранее российские войска поразили склады ВСУ в Хмельницкой и Херсонской областях.