Ультиматум, который Украина собирается выдвинуть России, можно назвать громким провокационным заявлением и осознанием провала на фронте. Так сказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, угрозы советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стали следствием бессильной злобы. Рогов отметил, что сам Подоляк понимает, что на фронтах для боевиков Вооруженный сил Украины (ВСУ) все складывается грустно, поддержка Запада ослабевает, а подконтрольная Украине территория — банкрот.

Рогов считает, что Подоляк озвучивает то, что ему велит Запад. Тем самым стремятся повысить градус ненависти и эскалации конфликта, выиграть время и затянуть как можно большее жителей в «мясорубку». В итоге с нынешними украинскими властями нет смысла вести переговоры.

«Там не с кем вести переговоры. Что Зеленский, что Ермак и прочие Подоляки — это недоговороспособные люди и военные преступники», — заключил Рогов.

До этого стало известно, что украинская сторона рассчитывает, что помощь Запада не иссякнет, и Киев сможет ставить Москве ультиматумы. Тем временем Путин говорил, что Россия открыта к переговорам, но исходя из своих интересов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернула себе море» в 2023 году.