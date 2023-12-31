Зеленский получил военный план на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram-канале заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год.

В видеообращении украинский лидер сказал, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ, не раскрывая подробности.

«Был представлен план действий на 2024 год», — заявил Зеленский, не упоминая никаких деталей.

По словам президента, в следующем году Украина готовится сделать больше оружия. Также он сказал, что «есть четкий график нашей международной работы в январе».

Причина неудачи ВСУ на южном фронте в ходе контрнаступления — в «неконтролируемом небе», заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, украинская армия оказалась в 2023 году в сложной ситуации, поскольку ВС РФ почти полностью «оккупировали» центральные регионы. Президент не считает, что Украина может постепенно перейти к проигрышу и рассчитывает на финансовую помощь США. Также он рассказал о просьбе Залужного мобилизовать еще 450 — 500 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.